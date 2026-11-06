New York: acquisti a mani basse su Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che tratta in rialzo del 13,01%.
La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 440,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 466,6. Il peggioramento di Advanced Micro Devices è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 424,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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