WIIT scende ancora in Borsa con analisti che tagliano target price su crescita più lenta

(Teleborsa) - Seduta negativa
a Piazza Affari per WIIT
, player europeo nei servizi di cloud computing per applicazioni critiche quotato su Euronext STAR Milan, dopo che gli analisti che seguono il titolo hanno abbassato i loro target price
in scia alla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre
.Equita
ha ridotto il target price del 10% a 30 euro
per azione (rating "Buy
" confermato), affermando che WIIT ha riportato risultati del terzo trimestre un po' sotto le attese come ricavi e in linea come redditività. Rispetto alle attese, le indicazioni implicano una crescita organica più lenta
(stima ora +0,5% da +2,4% nel 2026 e +5,9% da +8,6% nel 2027), con Italia FY26 ridotto a +6,5% da +8% e FY27 confermato a +10% e Germania FY26 ridotto a -4,2% da -2,1% e FY27 a +3% da +8%.Mediobanca
fa notare che WIIT ha registrato un terzo trimestre positivo a livello di EBITDA, con un'espansione dei margini a fronte di ricavi stabili. Il dato non ha tuttavia sostenuto il titolo, che ha ceduto il 6% nella stessa giornata, nel contesto di una flessione generalizzata del settore dei data center
. A causa dell'aumento degli oneri finanziari, la banca d'affari ha ridotto le stime sull'utile per azione (EPS) per il periodo 2026-2028 del 5% e ha abbassato il target price a 27 euro
per azione (rispetto ai precedenti 31 euro), principalmente in seguito al de-rating di circa il 20% registrato dai titoli comparabili (peer) da agosto a oggi. Confermato il rating "Neutral
".
Intermonte afferma che i risultati del terzo trimestre sono stati in linea con le attese in termini di ricavi ed EBITDA, mentre l'utile netto ha risentito di un impatto negativo di circa 1 milione di euro, derivante dalla valutazione a prezzi di mercato (mark-to-market) di un investimento di circa 20 milioni di euro in BTP italiani; tale effetto si è già invertito nei mesi di ottobre e novembre. Ulteriori potenziali rialzi potrebbero derivare dal carve-out di data center tedeschi non "premium"
- un'operazione dal valore stimato tra i 100 e i 150 milioni di euro -, da attività di M&A in Germania e Svizzera, nonché da un possibile ingresso nel mercato francese. Ribadito il nostro rating "Outperform
" con target price ridotto a 35 euro
per azione dai precedenti 38 euro.Intesa Sanpaolo
prevede un'accelerazione della crescita organica a partire dal 2027, pur considerando che cicli di vendita più lunghi
potrebbero ritardare la finalizzazione di alcune opportunità. Rivede al ribasso le stime di EBITDA per il periodo 2026-2028 del 3-5%, mantenendo sostanzialmente invariate le ipotesi sui margini. Continua a guardare con favore all'esposizione di WIIT verso trend di crescita strutturali, al suo modello di business caratterizzato da ricavi altamente ricorrenti e al potenziale di leva operativa. Confermato il giudizio "Buy
" con target price abbassato a 33 euro
per azione (da 35 euro).
Peggiora la performance di WIIT
, con un ribasso del 2,72%, portandosi a 23,25 euro
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 22,65 e successiva a quota 22,05. Resistenza a 24,3.