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WIIT scende ancora in Borsa con analisti che tagliano target price su crescita più lenta

Finanza, Consensus
WIIT scende ancora in Borsa con analisti che tagliano target price su crescita più lenta
(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per WIIT, player europeo nei servizi di cloud computing per applicazioni critiche quotato su Euronext STAR Milan, dopo che gli analisti che seguono il titolo hanno abbassato i loro target price in scia alla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre.

Equita ha ridotto il target price del 10% a 30 euro per azione (rating "Buy" confermato), affermando che WIIT ha riportato risultati del terzo trimestre un po' sotto le attese come ricavi e in linea come redditività. Rispetto alle attese, le indicazioni implicano una crescita organica più lenta (stima ora +0,5% da +2,4% nel 2026 e +5,9% da +8,6% nel 2027), con Italia FY26 ridotto a +6,5% da +8% e FY27 confermato a +10% e Germania FY26 ridotto a -4,2% da -2,1% e FY27 a +3% da +8%.

Mediobanca fa notare che WIIT ha registrato un terzo trimestre positivo a livello di EBITDA, con un'espansione dei margini a fronte di ricavi stabili. Il dato non ha tuttavia sostenuto il titolo, che ha ceduto il 6% nella stessa giornata, nel contesto di una flessione generalizzata del settore dei data center. A causa dell'aumento degli oneri finanziari, la banca d'affari ha ridotto le stime sull'utile per azione (EPS) per il periodo 2026-2028 del 5% e ha abbassato il target price a 27 euro per azione (rispetto ai precedenti 31 euro), principalmente in seguito al de-rating di circa il 20% registrato dai titoli comparabili (peer) da agosto a oggi. Confermato il rating "Neutral".

Intermonte afferma che i risultati del terzo trimestre sono stati in linea con le attese in termini di ricavi ed EBITDA, mentre l'utile netto ha risentito di un impatto negativo di circa 1 milione di euro, derivante dalla valutazione a prezzi di mercato (mark-to-market) di un investimento di circa 20 milioni di euro in BTP italiani; tale effetto si è già invertito nei mesi di ottobre e novembre. Ulteriori potenziali rialzi potrebbero derivare dal carve-out di data center tedeschi non "premium" - un'operazione dal valore stimato tra i 100 e i 150 milioni di euro -, da attività di M&A in Germania e Svizzera, nonché da un possibile ingresso nel mercato francese. Ribadito il nostro rating "Outperform" con target price ridotto a 35 euro per azione dai precedenti 38 euro.

Intesa Sanpaolo prevede un'accelerazione della crescita organica a partire dal 2027, pur considerando che cicli di vendita più lunghi potrebbero ritardare la finalizzazione di alcune opportunità. Rivede al ribasso le stime di EBITDA per il periodo 2026-2028 del 3-5%, mantenendo sostanzialmente invariate le ipotesi sui margini. Continua a guardare con favore all'esposizione di WIIT verso trend di crescita strutturali, al suo modello di business caratterizzato da ricavi altamente ricorrenti e al potenziale di leva operativa. Confermato il giudizio "Buy" con target price abbassato a 33 euro per azione (da 35 euro).

Peggiora la performance di WIIT, con un ribasso del 2,72%, portandosi a 23,25 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 22,65 e successiva a quota 22,05. Resistenza a 24,3.
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