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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Chiusura negativa per il derivato italiano, con un ribasso dello 0,84%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 49.080. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 50.525. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48.570.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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