Francoforte: giornata depressa per Lanxess

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica tedesca , che sta segnando un calo del 3,59%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, la società che produce prodotti chimici e polimeri è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,04 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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