Londra: balza in avanti Antofagasta

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia mineraria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Antofagasta rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario dell' azienda sudamericana estrattrice di rame si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31,66 sterline. Prima resistenza a 32,27. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 31,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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