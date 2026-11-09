Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,13%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 41,78 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 42,51. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 43,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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