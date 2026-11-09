New York: acquisti a mani basse su Goldman Sachs
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la banca d'affari americana, che mostra una salita bruciante del 4,34% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Goldman Sachs subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Goldman Sachs, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 885,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 913,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 868,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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