New York: scambi in forte rialzo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Cisco , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,68%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cisco , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 95,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 99,84. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 93,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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