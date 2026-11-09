Piazza Affari: movimento negativo per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , che presenta una flessione del 2,16% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di TXT E-solutions è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di TXT E-solutions segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44,65 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46,05. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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