Acquisto per Antofagasta
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Vigoroso rialzo per la compagnia mineraria, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,17%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Antofagasta presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 33,05 sterline, con stop loss individuato in area 31,73 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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