Milano 13:09
52.179 +1,51%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:09
10.834 +0,48%
Francoforte 13:09
26.605 +1,28%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dell'1,16% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.304,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.091,3. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.517,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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