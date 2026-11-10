Analisi Tecnica: indice DAX del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Protagonista il principale indice di Francoforte, che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,73%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.529,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.912,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.147,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)