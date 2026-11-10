Milano 13:09
52.179 +1,51%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:09
10.834 +0,48%
Francoforte 13:09
26.605 +1,28%

Analisi Tecnica: indice DAX del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Protagonista il principale indice di Francoforte, che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,73%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.529,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.912,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.147,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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