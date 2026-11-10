Attese positive per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, tra i componenti dell'Ibex 35, che avanza bene e porta a casa un +0,34%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Cellnex Telecom presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 26,77 Euro, con stop loss impostato a quota 26,01 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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