Attese positive per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , tra i componenti dell' Ibex 35 , che avanza bene e porta a casa un +0,34%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Cellnex Telecom presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 26,77 Euro, con stop loss impostato a quota 26,01 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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