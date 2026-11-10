Francoforte: acquisti a mani basse su Infineon
(Teleborsa) - Protagonista la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,99%.
La tendenza ad una settimana di Infineon è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo del produttore di chip resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51,65 Euro. Supporto visto a quota 50,09. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 53,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```