New York: Nvidia si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita il chipmaker , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,60% sui valori precedenti.



L'andamento di Nvidia nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico della società di chip mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 169 USD con area di resistenza individuata a quota 173,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 167,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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