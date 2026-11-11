Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Eurostoxx 50, che chiude con una variazione percentuale dello 0,59%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.380, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.223. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.538.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)