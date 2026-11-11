Milano 9:05
52.156 +0,78%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 9:05
10.832 +0,75%
26.621 +1,04%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Eurostoxx 50, che chiude con una variazione percentuale dello 0,59%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.380, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.223. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.538.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```