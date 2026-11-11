Milano 9:06
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che mette a segno un modesto profit a +0,49%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 63.157. Rischio di discesa fino a 62.101 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 64.214.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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