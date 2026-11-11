Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Seduta debole per il maggiore indice americano, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 7.520,9.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7.353,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7.688,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8.023,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)