"Buy" per Diploma
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Seduta vivace per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, tra i titoli dell'indice FTSE 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,63%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Diploma disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 72 sterline, con stop loss stimato a quota 67,1 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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