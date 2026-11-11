"Buy" per Diploma

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Seduta vivace per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,63%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Diploma disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 72 sterline, con stop loss stimato a quota 67,1 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```