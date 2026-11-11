Francoforte: in rally Siltronic

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di wafer di silicio , che mostra una salita bruciante del 5,50% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Siltronic rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo della società di materiali per semiconduttori ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 57,05 Euro. Primo supporto individuato a 56. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 58,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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