Francoforte: luce verde per Infineon
(Teleborsa) - Protagonista la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,14%.
L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 51,7 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 52,26. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 52,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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