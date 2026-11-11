Francoforte: sviluppi positivi per SUSS
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di apparecchiature per semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,86%.
L'andamento di SUSS nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo della società di sistemi per la lavorazione dei wafer ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 50,85 Euro. Supporto a 50,09. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 51,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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