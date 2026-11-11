In evidenza Bloom Energy sul listino di New York
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di celle a combustibile, che tratta in rialzo del 9,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Bloom Energy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 198,8 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 206,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 213,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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