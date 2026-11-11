Londra: positiva la giornata per Computacenter
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, con una variazione percentuale del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Computacenter, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo della società britannica di tecnologia e servizi informatici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 48,81 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 50,03, mentre il primo supporto è stimato a 47,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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