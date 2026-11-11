Londra: positiva la giornata per Computacenter

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , con una variazione percentuale del 2,46%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Computacenter , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo della società britannica di tecnologia e servizi informatici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 48,81 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 50,03, mentre il primo supporto è stimato a 47,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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