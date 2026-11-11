Londra: scambi al rialzo per Antofagasta

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia mineraria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,68%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Antofagasta rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 33,81 sterline. Supporto visto a quota 33,33. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 34,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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