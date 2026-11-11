Madrid: scambi in positivo per ACS
(Teleborsa) - Balza in avanti Actividades de Construccion y Servicios, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale della società di costruzioni spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di ACS si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 92,75 Euro. Supporto stimato a 91,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 94,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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