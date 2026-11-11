New York: andamento rialzista per Cisco Systems
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.
La tendenza ad una settimana dell'azienda produttrice di apparati di networking è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Cisco ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 101,3 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 103,1, mentre il primo supporto è stimato a 99,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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