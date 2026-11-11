New York: brillante l'andamento di Nvidia

(Teleborsa) - Balza in avanti il chipmaker , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società di chip mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 170,8 USD con area di resistenza individuata a quota 175,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 168,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```