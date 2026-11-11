New York: movimento negativo per United Health
(Teleborsa) - Pressione sulla big delle assicurazioni sanitarie, che tratta con una perdita dell'1,96%.
L'andamento di United Health nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve dell'assicuratore sanitario è in rafforzamento con area di resistenza vista a 402,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 394,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 410,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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