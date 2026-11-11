New York: movimento negativo per United Health

(Teleborsa) - Pressione sulla big delle assicurazioni sanitarie , che tratta con una perdita dell'1,96%.



L'andamento di United Health nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve dell' assicuratore sanitario è in rafforzamento con area di resistenza vista a 402,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 394,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 410,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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