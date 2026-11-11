New York: senza freni Nebius Group

(Teleborsa) - Brilla l' azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI , che passa di mano con un aumento del 12,30%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Nebius Group rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo di Nebius Group ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 154,4 USD. Primo supporto individuato a 146,9. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 162.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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