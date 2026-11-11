Safilo scambia in rosso a Piazza Affari

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un -5,33%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di breve periodo di Safilo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,165 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,995. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,335.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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