Milano 9:52
51.949 0,00%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 9:52
10.864 +0,26%
26.931 +1,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un misero +0,26%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.908,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.746,7. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11.069,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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