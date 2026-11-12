Milano 9:53
51.968 +0,04%
Nasdaq 11-nov
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Dow Jones 11-nov
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Londra 9:53
10.865 +0,27%
26.940 +1,04%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Protagonista il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,60%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25.849,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27.001,1, mentre il primo supporto è stimato a 24.698,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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