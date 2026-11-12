Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Protagonista il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,60%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25.849,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27.001,1, mentre il primo supporto è stimato a 24.698,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)