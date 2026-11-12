"Buy" per CoreWeave
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Grande giornata per la startup di intelligenza artificiale, tra i componenti del Nasdaq 100, che mette a segno un rialzo del 24,71%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di CoreWeave favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 60,77 USD con stop loss fissato a quota 41,91 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```