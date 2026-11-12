Milano 11:53
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Dow Jones 11-nov
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Londra 11:53
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Cambi: euro a 177,153 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,153 yen alle 11:30
Euro a 177,153 sullo yen alle 11:30.
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