Forte interesse per Biogen

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Rialzo marcato per la compagnia biotecnologica americana , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in utile dello 0,06% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 253,4 USD, con stop loss individuato a quota 173 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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