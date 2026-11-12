Francoforte: andamento negativo per Infineon

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia hi-tech tedesca , che passa di mano con un calo del 2,84%.



La tendenza ad una settimana di Infineon è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo del produttore di chip resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 50,9 Euro. Supporto visto a quota 50,12. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 51,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```