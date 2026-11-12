Francoforte: scambi negativi per Jenoptik
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo tecnologico della fotonica, in flessione del 2,30% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo di Jenoptik ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 37,66 Euro. Supporto a 37,06. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 38,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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