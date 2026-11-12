Londra: rosso per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, con una flessione dell'1,80%.
Lo scenario su base settimanale di Coca Cola HBC rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 42,05 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 43,39. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 44,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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