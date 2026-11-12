Madrid: performance negativa per Indra

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che sta segnando un calo del 2,55%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Indra rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59,45 Euro. Supporto a 57,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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