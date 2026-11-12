Nebius Group in discesa a New York
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI, che tratta in perdita del 14,84% sui valori precedenti.
L'andamento di Nebius Group nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 123,1 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 136,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 149,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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