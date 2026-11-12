New York: su di giri Everpure

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di soluzioni per la gestione dei dati , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,95%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' S&P-500 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Everpure restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 104,6 USD. La resistenza più immediata è stimata a 114,3. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 123,9, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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