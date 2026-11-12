Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di occhiali da sole e da vista, che tratta in utile del 3,63% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,323 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,199. L'equilibrata forza rialzista di Safilo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,447.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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