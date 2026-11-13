Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dell'1,26% sui valori precedenti.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24.374,2, con il supporto più immediato individuato in area 23.825,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.642,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)