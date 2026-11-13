Analisi Tecnica: indice DAX del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,41%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27.089,1, mentre il primo supporto è stimato a 26.137,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28.040,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)