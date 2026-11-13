Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Frazionale ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,39%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25.695. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 26.581,8, mentre il primo supporto è stimato a 24.808,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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