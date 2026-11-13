Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Frazionale ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,39%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25.695. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 26.581,8, mentre il primo supporto è stimato a 24.808,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)