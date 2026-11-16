Milano 11:43
51.699 -0,31%
Nasdaq 13-nov
27.944 0,00%
Dow Jones 13-nov
52.348 +0,10%
Londra 11:43
10.936 +0,31%
Francoforte 11:43
26.716 -0,13%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Composto rialzo per l'indice spagnolo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.117,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19.832,4. L'equilibrata forza rialzista dell'IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.403,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```