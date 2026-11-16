Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Composto rialzo per l'indice spagnolo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.117,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19.832,4. L'equilibrata forza rialzista dell'IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.403,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)