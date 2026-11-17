(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Seduta in frazionale rialzo per l'indice svizzero, che ha terminato gli scambi in aumento a 15.192,6.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15.244,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15.089,5. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15.398,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)