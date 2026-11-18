(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Giornata da dimenticare per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,08% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26.529,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 25.803,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25.561.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)