(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Seduta in ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un decremento dell'1,25%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29.838,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30.765,6. Il peggioramento dell'indice MDAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29.529,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)